Ульяновск, 10 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается количество госпитализаций в ковидные стационары и растёт смертность от COVID-19. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 10 июня, количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 203 270, в том числе 8 и 9 июня лабораторно подтверждено соответственно 31 и 30 случаев.

Выздоровели от ковида 198 054 жителей Ульяновской области, из них 8 и 9 июня победили коронавирус соответственно 64 и 60 пациентов. Доля вылечившихся составила 97,43%.

Кроме того, 9 июня госпитализированы в ковидные стационары пятеро больных, а скончались от COVID-19 двое пациентов. Таким образом, жертвами пандемии стали 4706 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 122 078 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 9 июня проведено 2246 тестов.