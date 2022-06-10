Москва, 10 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина и уровень доверия к нему составляют 78,3% и 80,8% соответственно. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 10 июня.

Kremlin.ru Владимир Путин

Уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю составили 53,4% и 52,9% соответственно.

Мишустину доверяют более половины российских граждан — 63,5%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 33,1%, лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 29,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 апреля, уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину составлял 81%.

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