Челябинск, 10 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Челябинске местные жители провели акцию протеста против застройки на территории Центрального района города. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Bastiat74 Челябинск

Граждане опасаются, что из-за строительства пострадает зелёная зона. Они установили палатки. По данным СМИ, граждане протестуют против строительства катка университета физкультуры и хотят привлечь внимание СМИ к данной проблеме.

На место прибыли сотрудники полиции. По данным областного главка, в ходе диалога была достигнута договорённость с гражданами о соблюдении общественного порядка. К настоящему времени палатки убраны и большая часть собравшихся разошлась. Мероприятия по недопущению нарушения общественного порядка продолжаются.