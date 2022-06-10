Омск, 10 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. На обеспечение школ государственной символикой Омская область получит 47 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в областном правительстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на закупку государственных символов для российских школ в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России».

В 2022 году новые комплекты госсимволики получат 11 тысяч школ в 31 регионе, к 2024 году ими обзаведутся все общеобразовательные организации страны.

Омская область — в списке регионов, которые получат средства на эти цели в первоочередном порядке. На 47 млн рублей для 533 образовательных организаций региона закупят флагштоки, большие флаги и гербы, наборы протокольных и настольных флагов.

Как подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков, новая традиция позволит начать патриотическое воспитание со школьной скамьи: »Это важно для нашей страны, особенно в условиях, когда вокруг всё чаще пытаются переписать историю и демонизировать Россию».

Напомним, с 1 сентября 2022 года исполнение гимна и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут проводиться в каждой школе.

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