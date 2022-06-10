Москва, , 14:15 — REGNUM Россия остаётся открытой для диалога, но страны Запада вместо парного танца предпочитают брейкданс. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 10 июня журналистам.

Танго. Этюды Театр им. Ф.Волкова

«Мы по-прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом в одиночку», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российской дипломатии ранее заявил, что Запад не желает терять доминирующее положение в мире и яростно сопротивляется формированию многополярного, демократического мира.

Читайте также: Запад яростно сопротивляется формированию многополярного мира — Лавров