Москва, 10 июня 2022, 14:15 — REGNUM Россия остаётся открытой для диалога, но страны Запада вместо парного танца предпочитают брейкданс. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 10 июня журналистам.
«Мы по-прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом в одиночку», — сказал Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, глава российской дипломатии ранее заявил, что Запад не желает терять доминирующее положение в мире и яростно сопротивляется формированию многополярного, демократического мира.
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