Самара, , 14:15 — REGNUM Более 1,3 тысяч идей подали жители Самарской области в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» — 2022. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в Самарской области была проведена региональная сессия по отбору лучших проектов из числа поданных жителями Самарской области на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени». Отмечается, по результатам первого этапа форума регион вошел в тройку лидеров по размещению идей на этой платформе: жители подали 1 351 идею.

На сессии специалисты рассмотрели проекты и идеи по четырем направлениям: «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная социальная инициатива» и «Открытый разговор».

Отмечается, что наиболее значительным по числу рассматриваемых проектов стало направление «Национальная социальная инициатива». Специалисты пообщались с авторами проектов «Психотюнинг» (проект, который направлен на психологическое сопровождение людей, реализующих социальные контракты) и «Университет ВОРДИ» (инструмент помощи семьям с детьми-инвалидами и взрослыми с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов).

Сообщается, что на сессии также отметили высокую значимость проекта «Я хочу быть» (социализация и профориентация детей с ОВЗ в креативных индустриях), а также проекта «Юные ГТО-шки», направленного на вовлечение дошкольников в занятия физкультурой.

В рамках направления «Национальная кадровая инициатива» были представлены проект о подготовке детей начальной школы к успешному будущему в цифровой среде с помощью системного дополнительного образования инженерного профиля, а также проект цифровой платформы «ПрофВыбор», ориентированной на помощь подросткам в профориентации.

По направлению «Национальная технологическая инициатива» перспективными были признаны проекты здравоохранения «Единая медкарта пациента в ЕМИАС» и «Телесестринство», которые призваны улучшить процесс оказания пациентам медпомощи в первичном звене.

Отмечается, что эксперты высоко оценили и просветительский проект «Обидка», в рамках которого учат культуре примирения и способам профилактики травли, а также мультимедийный патриотический проект для детей и молодежи «Время выбрало нас» о воинах-интернационалистах.