Таллин, 10 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Эстония стоит на пороге очень дорогого отопительного сезона, и виной тому невыполненная в течение десятилетий работа, поскольку государство не понимало важность энергетики в развитии страны. Об этом директор Института конъюнктуры Марье Йозинг, сообщила местному порталу stolitsa. ee.

Зеленая энергетика

Мнение Йозинг полностью поддержал экономист Владимир Вайнгорт. По его словам, переход на зеленую энергию является хорошим делом, но резкий отказ от развитых в Эстонии традиционных видов энергии оказался важной причиной сложившейся непростой ситуации.

Механизмы перехода на зеленую энергию были абсолютно не продуманы, что сказывается на потребителях. Особенно в нынешние дни, считает он: «Конечно, нужно, прежде всего, первым делом заботиться о собственном населении. Тем более, что все эти ветра, энергетика солнечная — энергия очень дорогая».