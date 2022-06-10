Ходейда, Йемен, , 14:27 — REGNUM Власти Эритреи приняли решение об амнистии 80 граждан Йемена, ранее задержанных в территориальных водах страны. Об этом сообщает Belqees.

Порт Ходейда, Йемен Ljuba brank

По данным журналистов, йеменцы вернулись домой через порт Ходейда утром 10 июня.

Отмечается, что большинство из задержанных составляют рыбаки, которые незаконно занимались промыслом в территориальных водах Эритреи. Власти африканской страны в качестве жеста доброй воли выпустили йеменцев и сняли арест с их рыбацких лодок и имущества.

Возвращение рыбаков стало возможным благодаря вступлению в Йемене режима прекращения огня и разблокировки порта Ходейда для гражданских судов.