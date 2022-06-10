Ходейда, Йемен, 10 июня 2022, 14:27 — REGNUM Власти Эритреи приняли решение об амнистии 80 граждан Йемена, ранее задержанных в территориальных водах страны. Об этом сообщает Belqees.
По данным журналистов, йеменцы вернулись домой через порт Ходейда утром 10 июня.
Отмечается, что большинство из задержанных составляют рыбаки, которые незаконно занимались промыслом в территориальных водах Эритреи. Власти африканской страны в качестве жеста доброй воли выпустили йеменцев и сняли арест с их рыбацких лодок и имущества.
Возвращение рыбаков стало возможным благодаря вступлению в Йемене режима прекращения огня и разблокировки порта Ходейда для гражданских судов.