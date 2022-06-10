Ходейда, Йемен, 10 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Власти Эритреи приняли решение об амнистии 80 граждан Йемена, ранее задержанных в территориальных водах страны. Об этом сообщает Belqees.

Ljuba brank Порт Ходейда, Йемен

По данным журналистов, йеменцы вернулись домой через порт Ходейда утром 10 июня.

Отмечается, что большинство из задержанных составляют рыбаки, которые незаконно занимались промыслом в территориальных водах Эритреи. Власти африканской страны в качестве жеста доброй воли выпустили йеменцев и сняли арест с их рыбацких лодок и имущества.

Возвращение рыбаков стало возможным благодаря вступлению в Йемене режима прекращения огня и разблокировки порта Ходейда для гражданских судов.