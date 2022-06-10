Бухарест, 10 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте по подозрению в получении взятки задержан руководитель Государственной надзорной инспекции (ГНИ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства Виорел Пэрпэняцэ. Об этом 10 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По версии следствия, Пэрпэняцэ потребовал от каждого из управляющих десяти гостиниц в курортной зоне Синая (Южная Румыния) по 1 тыс. евро в месяц за якобы положительный отчет о состоянии газовых котлов и соблюдении противопожарных мер на вверенных им участках. Как утверждают правоохранители, чиновник успел получить часть требуемых денег.

При этом ранее указанный глава ГНИ считался одним из «самых неподкупных» специалистов в своей отрасли.

Ведется следствие. Если вина Пэрпэняцэ будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.