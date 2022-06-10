Оренбург, 10 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Проект «Экософия», посвященный экологичному образу жизни и внедрению полезных экопривычек, интересен не только российской молодежи, но иностранной. Проект, реализуемый президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Российским экологическим оператором, был представлен на «Глобальном разговоре» в рамках международного форума «Евразия Global». Форум проходит в сердце Евразии — Оренбурге с 8 по 14 июня.

АНО «Россия — страна возможностей» Международный форум в Оренбурге

Представители Болгарии, Киргизии, Армении, Мексики, Индии и других стран активно участвуют в экоиграх и викторинах, представленных «Экософией» на форуме Евразия Global.

«Такое внимание к «Экософии» только подтверждает гипотезу, что тема экологичного образа жизни объединяет людей разных национальностей и культуры в желании изменить потребительскую культуру поведения. К нам обращалась молодежь из разных стран с вопросом, как принять участие в «Экософии», и в ответ на это мы решили сделать наш проект международным — теперь в нем принять участие может любой житель России, имеющий иностранное гражданство», — пояснила руководитель проекта «Экософия» Вита Саар .

Кроме этого, в рамках форума эксперты проекта «Экософия» рассказали о зеленом пиаре и способах противостояния влиянию интерпретации темы экологии, а также научили участников навыкам критического мышления.

«Большую долю информации об изменении климата и экологии мы черпаем из социальных медиа, где часто какие-либо смыслы транслируют не профессионалы, а люди, которые получили и интерпретировали информацию, часто опираясь на собственные страхи. Яркий представитель — Грета Тунберг. Да, безусловно, она смогла обратить внимание огромной аудитории на вопросы глобального потепления, но действительно правдивой информации в ее речах — практически нет. Чтобы не поддаваться влиянию, необходимо в первую очередь читать первоисточники, например, доклады официальных организаций, занимающихся вопросами климата», — сказал эксперт проекта «Экософия», председатель Общественного совета при Росгидромета Вадим Петров .

Также в рамках деловой программы прошел урок «Экософии», где участникам рассказали о самых выгодных экопривычках. Участники обсудили, что может замотивировать людей вести экологичный образ жизни, как легко начать внедрять экопривычки, не теряя комфорт и даже извлекая выгоду, а также помогая нашей планете сохранять ресурсы.

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