Проект «Экософия» станет международным
Оренбург, 10 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Проект «Экософия», посвященный экологичному образу жизни и внедрению полезных экопривычек, интересен не только российской молодежи, но иностранной. Проект, реализуемый президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Российским экологическим оператором, был представлен на «Глобальном разговоре» в рамках международного форума «Евразия Global». Форум проходит в сердце Евразии — Оренбурге с 8 по 14 июня.
Представители Болгарии, Киргизии, Армении, Мексики, Индии и других стран активно участвуют в экоиграх и викторинах, представленных «Экософией» на форуме Евразия Global.
Кроме этого, в рамках форума эксперты проекта «Экософия» рассказали о зеленом пиаре и способах противостояния влиянию интерпретации темы экологии, а также научили участников навыкам критического мышления.
Также в рамках деловой программы прошел урок «Экософии», где участникам рассказали о самых выгодных экопривычках. Участники обсудили, что может замотивировать людей вести экологичный образ жизни, как легко начать внедрять экопривычки, не теряя комфорт и даже извлекая выгоду, а также помогая нашей планете сохранять ресурсы.
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