Сеул, 10 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Комиссия по справедливой торговли Южной Кореи приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на промышленный растворитель из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, пошлина в размере 43,58% будет действовать в течение следующих пяти лет.

Известно, что в июне прошлого года Lotte Chemical подала петицию в Комиссию по справедливой торговле Южной Кореи, заявив что дешевый импорт бутилгликолевого эфира нанес ущерб бизнесу.

После годичного расследования комиссия установила, что компания действительно понесла значительный ущерб.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято к августу текущего года.