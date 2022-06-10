Москва, 10 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейская» 28-й понтонно-мостовой бригаде. Текст указа опубликован.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Присвоить 28-й понтонно-мостовой бригаде почётное наименование «гвардейское» и впредь именовать её: 28-я гвардейская понтонно-мостовая бригада», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что решение принято за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом.

Указ вступил в силу с момента подписания.