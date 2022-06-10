Чебоксары, 10 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Чувашии вторые сутки нет летальных исходов от ковида, а количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 9 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждён 80 361 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 8 и 9 июня выявлено соответственно 37 и 44 носителей инфекции. Напомним, что 7 июня подтверждено 30 случаев заражения SARS-CoV-2 — таким образом, рост заболеваемости регистрируется третьи сутки подряд.

Победили коронавирус в Чувашии 75 283 пациента, из них 8 и 9 июня выздоровели соответственно 31 и 36 человек. Доля вылечившихся составила 93,68%.

Также в Чувашии госпитализировали 9 июня в ковид-больницы 18 пациентов с коронавирусом, 8 июня направили на лечение в стационары 40 человек.

Новых летальных исходов от ковида в Чувашии нет. Напомним, что жертвами пандемии в республике стали 4643 ковидных больных.