Ереван, 10 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 июня принял глав делегаций, прибывших в Ереван для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По данным журналистов, премьер-министр встретился с главами МИД стран участниц ОДКБ и генсеком Организации Станиславом Засем. Пашинян отметил, что в этом году будет 30-летний юбилей со дня подписания Договора о коллективной безопасности, а также 20-летний юбилей создания Организации.

«Очень приятно заметить, что после ковида вновь восстанавливается та динамика, которая у нас традиционно была. Как мы уже говорили, юбилей — очень хороший повод, чтобы проанализировать пройденный путь», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что нужно обсудить достижения ОДКБ, а также её недостатки. В Ереване 10 июня началось заседание глав МИД стран-участниц ОДКБ.

Напомним, в мае Пашинян заявил, что ОДКБ в время войны в Нагоном Карабахе в 2020 году действовала не так «как ожидала Республика Армения».