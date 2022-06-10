Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Ростовской области по случаю празднования 350-летия Петра I на один день запустят поезд с ретро-локомотивом. Туристов состав доставит в Таганрог. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паровоз на вокзале Таганрога

Состав отправится со станции «Ростов-пригородный» 11 июня в 9:32 мск. Везти поезд, состоящий из трёх вагонов, будет ретро-локомотив. В пути предусмотрено несколько остановок. Туристов торжественно встретят на перроне.

Затем гости города могут прогуляться по приморскому городу самостоятельно либо стать участниками специальной экскурсионной программы «Виват Петру».

В обратный путь железнодорожный состав отправится в 15:00 мск и прибудет на станцию «Ростов-пригородный» в 17:22 мск.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в честь 350-летия со дня рождения Петра I установили памятный знак «Троицкая крепость на Таган роге». Всего в Ростовской области в честь 350-летия со дня рождения Петра I запланировано более 400 мероприятий.