Рига, 10 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум.

(сс) Meditations Фотограф

Фотограф Эдмундс Митиниекс решил во время поездки по Латвии сфотографировать животных у дороги, однако был остановлен для выяснения личности военными. Об этом случае рассказал латвийский портал press. lv со ссылкой на самого Митиниекса.

По его словам, он ехал из Цесиса в сторону Валмиеры, когда увидел у дороги двух зайцев. Он остановился и сделал несколько снимков, но тут услышал крики.

«Оказывается, через луг, откуда доносились грозные возгласы, находилась армейская база. Наверное, они думали, что я фотографирую секретный объект», — рассказал фотограф.

Он сообщил, что к нему подъехал военный на велосипеде для выяснения причин остановки и фотографирования. «Мне пришлось показать фотографии виновников. Вот так веселятся люди, у которых хобби — фотография», — завершил свой рассказ Митиниекс.