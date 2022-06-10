Москва, , 16:42 — REGNUM Популярный исполнитель Slava Marlow (Артём Готлиб) опубликовал новую песню под названием «Расстреляй меня». Выход композиции состоялся на всех музыкальных платформах 10 июня.

Slava Marlow (Артём Готлиб) Скриншот видео в YouTube

Представленная работа посвящена любовным отношениям артиста с девушкой, которые закончились из-за отсутствия поддержки со стороны последней. Стоит отметить, что сингл «Расстреляй меня» стал лишь вторым релизом Slava Marlow в 2022 году.

Напомним, в апреле 2022 года Slava Marlow выпустил трек под названием Saint Laurent. Позднее музыкант представил одноимённый видеоклип, в котором сыграл роль обеспеченного юноши, пытающегося купить любовь за деньги.

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