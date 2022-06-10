Москва, 10 июня 2022, 16:42 — REGNUM Популярный исполнитель Slava Marlow (Артём Готлиб) опубликовал новую песню под названием «Расстреляй меня». Выход композиции состоялся на всех музыкальных платформах 10 июня.

Slava Marlow (Артём Готлиб)
Slava Marlow (Артём Готлиб)
Скриншот видео в YouTube

Представленная работа посвящена любовным отношениям артиста с девушкой, которые закончились из-за отсутствия поддержки со стороны последней. Стоит отметить, что сингл «Расстреляй меня» стал лишь вторым релизом Slava Marlow в 2022 году.

Напомним, в апреле 2022 года Slava Marlow выпустил трек под названием Saint Laurent. Позднее музыкант представил одноимённый видеоклип, в котором сыграл роль обеспеченного юноши, пытающегося купить любовь за деньги.

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