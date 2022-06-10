Брянск, 10 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружен 10 июня в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://32.mchs.gov.ru Авиабомба весом 50 кг

На берегу озера Орлик-3 в Бежицком районе города очевидцы заметили взрывоопасный предмет. Взрывотехники, прибывшие на вызов, определили в нём авиационную бомбу весом 50 кг. Ещё одна спецгруппа спасателей изъяла 10 июня 82 мм минометную мину на территории частного домовладения в деревне Вязовск Дубровского района.

Оба боеприпаса уничтожены вдали от населённых пунктов.