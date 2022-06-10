Вашингтон, 10 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Американская певица Джули Круз скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщил её супруг Эдвард Гринн.

Цитата из к/ф «Твин пикс: Огонь, иди со мной». реж Дэвид Линч. 1992. США, Франция Специальный агент Дейл Купер

По словам Гринна, в момент смерти жены он пел её песню Roam («Странствовать»).

«Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя», — приводит слова Гринна The Guardian.

Издание отмечает, что в 2018 году у певицы диагностировали аутоиммунное заболевание, кроме того, она страдала от хронических болей.

Джули Круз записала четыре альбома. Самая известная её композиция — Falling, инструментальная версия которой стала основной музыкальной темой сериала «Твин Пикс».