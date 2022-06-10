* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 10 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре ввели новые ограничения для жителей афганской провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Al Jazeera English Мусульманские женщины

Абдул Рахман Таиби, начальник управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в Кандагаре, заявил на пресс-конференции 9 июня, что женщины должны воздерживаться от поездок по городу без махрама и носить хиджаб.

Таиби также сказал, что не следует использовать музыку на свадьбах и включать в автомобилях. Глава управления подчеркнул, что запрещено брить бороды, укладывать волосы в парикмахерских и пользоваться гелями для волос.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они ввели жёсткие ограничения для граждан страны, особенно для женщин.