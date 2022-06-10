Омск, 10 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Омске создают муралы в честь героев спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в областном правительстве.

Оmskportal.ru Портрет героя спецоперации на фасаде дома в Омске

Работу по созданию муралов с изображением участников спецоперации ведёт президентский фонд культурных инициатив совместно с правительством Омской области.

На фасаде дома по ул. Лермонтова, 4 художник рисует портрет бойца Росгвардии Артёма Салугина. Он с честью выполнил воинский долг, защищая жителей Донбасса. Награжден Орденом мужества посмертно.

«Перед знаковым днём, Днём России, мы начали рисовать портрет нашего героя Артёма Салугина», — отметила заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Олеся Потапова.

По её словам, в Омске таких муралов будет два. Портреты будут нарисованы в разных стилях. Проекты согласованы с жителями домов и родственниками военнослужащих.

«Особо хотелось бы отметить работу художника. Это большой труд. Эдвин Франк — наш земляк, неравнодушный человек», — подчеркнула Потапова.

Площадь полотна, которое нанесут на фасад пятиэтажного дома, составит примерно 200 квадратных метров. На его создание уйдёт примерно неделя. В дальнейшем художник планирует нарисовать портрет ещё одного героя-омича.

«Мы должны помнить Артёма Салугина, нашего героя. Мы должны воспитывать молодое поколение, наших детей в духе патриотизма, создавая такие арт-объекты», — прокомментировал депутат Омского горсовета Алексей Провозин («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, мурал с изображением гвардии рядового Владислава Разумова, погибшего в ходе спецоперации, появился на здании сборного пункта военного комиссариата Красноярского края.

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