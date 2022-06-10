Иркутск, , 13:57 — REGNUM В Иркутской области за 2022 год ликвидируют 61 несанкционированную свалку общей площадью 98,8 га, сообщает 10 июня телеграм-канал правительства региона.

Свалка

Работы проведут в 25 муниципалитетах. Предварительно общий объем отходов — 226 тыс. кубометров. Ликвидация свалок проходит в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды» подпрограммы «Отходы производства и потребления».

«На реализацию мероприятий по сбору, вывозу и утилизации ТКО муниципалитетам выделена субсидия из областного бюджета в размере 123,4 млн рублей»,— пояснила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

В 2021 году в Иркутской области ликвидировали 39 несанкционированных свалок на площади 32,3 га в одиннадцати муниципалитетах. Предоставленная субсидия для этих целей составила 99,7 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Байкальская природоохранная прокуратура известила о ликвидации трёх огромных исторических свалок в Черемховском и Усольском районах Иркутской области. Они находились на территории г. Усолье-Сибирское, с. Новожилкино, с. Нижняя Иреть. Их общий объем превышал 1 400 м3 (более 80 крупных самосвалов), а располагался мусор на площади более чем 16 000 м2 (более двух футбольных полей).

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