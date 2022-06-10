Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В стационары Ленинградской области за минувшие сутки госпитализировали девять человек с установленным COVID-19, сообщили 10 июня в федеральном оперативном штабе. Это на два пациента больше, чем сутками ранее.

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Кроме того, положительные тесты на коронавирусную инфекцию получили 39 местных жителей, что на 13 человек меньше, чем в среду, 8 июня. Вместе с тем в Ленобласти выписали по выздоровлению 47 человек, а также зарегистрировали один летальный исход от ковида.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 188 169 человек, из них 183 913 выздоровели. Умерло 3487 заболевших.