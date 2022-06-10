Донецк, , 13:56 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Донецк и еще несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган» Mil.ru

Отмечается, что в 12:30 (совпадает с мск) киевские боевики обстреляли Зайцево (южное), а в 12:35 — город Горловку, по которым было выпущено по 15 мин калибра 60 мм.

Также указывается, что в 12:45 ВСУ обстреляли Озеряновку и Донецк, выпустив по ним девять снарядов калибра 122 мм и шесть ракет из реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» соответственно.

Кроме этого, уточняется, что в 12:55 украинские нацисты обстреляли Киевский район Донецка, по которому они выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле города Макеевка в ДНР со стороны украинских нацистов пострадала одна мирная жительница.