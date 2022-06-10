Новосибирск, 10 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 11 июня, воздух прогреется до +32 °C. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 17 м/с. Температура ночью +12…+17 °C, местами +6… +11 °C, днём — +27…+32 °C», — уточняется в прогнозе.

При этом 12 июня на территории региона в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, температура днём +24…+29 °C.