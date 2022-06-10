Москва, 10 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку, говорится 10 июня в заявлении регулятора.

Kuba Центральный Банк России

Ставка уменьшится на 1,5 процентного пункта и составит 9,5%. Таким образом, показатель вернулся к досанкционному уровню. Уточняется, что решение принято советом директоров Банка России 10 июня.

В феврале 2022 года на фоне введения антироссийских санкций Центробанк резко повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. После стабилизации ситуации параметр несколько раз снижался.