Джакарта, , 13:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральном регионе Малуку в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что эпицентр землетрясения находился в море.

Эпицентр землетрясения находился в море в 19 км от Масохи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В Индонезии предупредили о возможности повторных толчков.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.