Джакарта, 10 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральном регионе Малуку в Индонезии, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что эпицентр землетрясения находился в море.

Эпицентр землетрясения находился в море в 19 км от Масохи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В Индонезии предупредили о возможности повторных толчков.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.