Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Джакарта, 10 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральном регионе Малуку в Индонезии, сообщает Detik.
Zeml.info
Землетрясение
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что эпицентр землетрясения находился в море.
Эпицентр землетрясения находился в море в 19 км от Масохи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
В Индонезии предупредили о возможности повторных толчков.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.