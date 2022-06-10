Балашовский район, Саратовская область, , 13:56 — REGNUM В Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла прокурорская проверка по соблюдению законодательства при распоряжении имуществом умерших граждан. После выявленных нарушений в доход государства было возвращено более 680 тыс. рублей, сообщает прокуратура Саратовской области.

Дом престарелых Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во время проверки установили, что после смерти одиноких постояльцев дома-интерната находящиеся на их счетах денежные средства не передавались в собственность России.

Прокуратура предъявила исковые заявления с требованием признать за РФ право собственности на указанные счета. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 по 2021 годы в разных регионах страны построили 25 стационарных организаций социального обслуживания на 2456 мест. На их строительство государство выделило более 5 млрд рублей.

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