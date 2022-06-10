Пхукет, Таиланд, , 13:49 — REGNUM В совет Международного союза конькобежцев (ISU) избран представитель России Александр Кибалко. Выборы прошли 10 июня на конгрессе ISU в Пхукете (Таиланд).

На пять мест в совете ISU претендовали шесть человек. В первом туре Кибалко и представитель Сербии Слободан Делич набрали наименьшее число голосов. Во втором туре за Кибалко проголосовали 63 делегата, Делич получил 55 голосов.

Кибалко выступал в конькобежном спорте, участвовал в Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов. Он является победителем Кубка мира и многократным чемпионом России. Завершил спортивную карьеру в 2006 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские представитель не были выбраны в технические комитеты ISU.

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