Бамиан, Афганистан, 10 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Принято решение о строительстве жилого городка в районе Хам Нил уезда Якавланг афганской провинции Бамиан.

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По сообщению информационного агентства «Шафакна», согласно информационному бюллетеню пресс-службы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бамиан, на встрече под председательством маулави Талхи, начальника канцелярии губернатора провинции, власти уезда Якавланг объявили о создании жилого городка в местности Хам Нил.

Согласно информационному бюллетеню, городок будет расположен на площади в 181 акр, на которой предусматривается строительство 422 жилых домов, мечети, поликлиники, мужской и женской школ и других объектов.

Отмечается, что город будет построен для решения проблем жителей Банде-Амира и предоставления более качественных услуг туристам, посещающим национальный парк Банде-Амир.

Банде-Амир — цепочка из шести бирюзовых озёр, расположенных на высоте около 3000 метров в горах Гиндукуш в провинции Бамиан. Озёра разделены скалами из известкового туфа, который обогащает воду диоксидом углерода и придаёт ей соответствующий ярко-синий цвет. Природный комплекс является одной из наиболее популярных достопримечательностей страны. Также Банди-Амир является первым национальным парком Афганистана.