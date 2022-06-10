Москва, , 16:40 — REGNUM Известный певец Александр Новиков прокомментировал отъезд Аллы Пугачёвой из России. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 10 июня.

Алла Пугачёва Serge Serebro, Vitebsk Popular News

«Пугачева сделала много для нашей культуры, поэтому я удивлён её поступком. Зачем ей надо было уезжать? Она ничего плохого стране не сделала, ничего крамольного не сказала, чтобы куда-то бежать», — заявил музыкант. В то же время Новиков добавил, что не против эмиграции артистов, которые высказываются против родной страны.

Напомним, Алла Пугачёва уехала из России в начале марта 2022 года. В настоящее время певица находится в Израиле, откуда периодически делает публичные заявления.

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