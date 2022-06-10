Певец Новиков не понимает, из-за чего Пугачёва покинула Россию
Москва, 10 июня, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Известный певец Александр Новиков прокомментировал отъезд Аллы Пугачёвой из России. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 10 июня.
Serge Serebro, Vitebsk Popular News
Алла Пугачёва
«Пугачева сделала много для нашей культуры, поэтому я удивлён её поступком. Зачем ей надо было уезжать? Она ничего плохого стране не сделала, ничего крамольного не сказала, чтобы куда-то бежать», — заявил музыкант. В то же время Новиков добавил, что не против эмиграции артистов, которые высказываются против родной страны.
Напомним, Алла Пугачёва уехала из России в начале марта 2022 года. В настоящее время певица находится в Израиле, откуда периодически делает публичные заявления.