Элиста, , 13:48 — REGNUM Депутаты Народного хурала Калмыкии рассмотрели и приняли поправки в закон «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Пересмотр связан с необходимостью реализации первоочередных антикризисных мер в условиях внешнего санкционного давления, а также поступлениями из федерального бюджета.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, доходная часть республиканского бюджета увеличена за счёт безвозмездных поступлений на 2 млрд 66 млн 636,3 тыс. рублей. Из них 2 млрд 39 млн 133,7 тыс. рублей выделены из федеральной казны.

Расходная часть республиканского бюджета уточнена на 1 млрд 908 млн 415,2 тыс. рублей. Средства направят, в том числе, на мероприятия по противодействию распространения COVID-19, стабилизации ситуации на рынке труда, модернизации школьных систем образования.

Доходы бюджета на 2022 год в Калмыкии с учётом поправок составят 23 млрд 115 млн 839,6 тыс. рублей, расходы — 23 млрд 202 млн 197,5 тыс. рублей. Дефицит составит 86 млн 357,9 тыс. рублей.