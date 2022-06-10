Ставрополь, , 13:47 — REGNUM В Ставропольском крае для лечения пациентов с COVID-19 оставлено всего 250 коек. Из них остаются свободными 8%, сообщил 10 июня губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, ситуация по коронавирусу в регионе остается спокойной, тем не менее болезнь все еще угрожает здоровью граждан и требует внимания специалистов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Число мест в «красных зонах» оставляем уже которую неделю неизменным — развернуто 250 специализированных коек. Из них 8% свободны. Наши медицинские учреждения обеспечены всем необходимым, чтобы оказать помощь пациентам с коронавирусом», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом глава Ставрополья привел последние данные по числу заболевших. Так, за прошедшие сутки в крае выявлен еще 61 члучай заражения коронавирусом, госпитализированы 18 пациентов, выздоровели 50 человек. Зафиксирован также один случай летального исхода.