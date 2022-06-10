Кемерово, 10 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области на время проведения мероприятий в День России ослабят ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. Это следует из постановления, опубликованного на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM День России

«Разрешить 12 июня 2022 года в муниципальных образованиях Кемеровской области организацию и проведение культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, с количеством участников не более 1000 человек одновременно», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

Контроль за исполнением распоряжения глава региона оставил за собой.