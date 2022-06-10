Рига, 10 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Один литр бензина 95-й марки в Латвии стоит в среднем 2,039 евро, это новый рекордный максимум. Об этом сообщил местный портал bb. lv со ссылкой на данные Департамента статистики Евросоюза Евростат.

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Средняя цена дизельного топлива составляет 1,943 евро за литр. Неделей ранее средняя цена дизельного топлива достигала 1,850 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,879 евро за литр.

В предыдущий раз рекорд средней цены на 95-й бензин был установлен на неделе с 24 по 30 мая 2022 года, когда средняя цена 95-го бензина составляла 1,944 евро за литр. В последний раз рекорд цены на дизельное топливо был достигнут на неделе с 3 по 9 мая, когда оно стоило 1,90 евро за литр.