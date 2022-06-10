Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области планируют подписать на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 30 соглашений на общую сумму более 250 млрд рублей, сообщили 10 июня в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

В числе проектов: зерновой терминал компании «Содружество» в Усть-Луге, металлургический завод компании «Новосталь-М» и предприятие по производству биоразлагаемой посуды в Кингисеппском районе, ветропарк в Свирице, расширение фармацевтического завода «Северная звезда» и другие инвестиционные и партнёрские проекты.

«Порядка 80% проектов по подписанным нами соглашениями на трех прошедших форумах реализованы или продолжаются в соответствии с графиком. В этом году мы также сохранили наш принципиальный подход в работе с инвесторами — качественную подготовку проектов для их старта и успешной работы на благо экономики региона», — прокомментировал предстоящую работа на форуме губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, ПМЭФ-2022 пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня.