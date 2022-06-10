Вашингтон, 10 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса пошла на убыль в большей части мира, и люди постепенно возвращаются к обычной жизни. Но вместо нее наблюдается целый ряд заболеваний, которые ведут себя по-новому и необычно, сообщает 10 июня CNBC.

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Взять, к примеру, грипп. Сезонная заболеваемость гриппом 2020 и 2021 годов в США была одной из самых мягких в истории с точки зрения смертности и госпитализаций. Однако число случаев выросло в феврале и продолжало расти весной и летом на фоне снятия коронавирусных ограничений.

«Мы никогда не видели, чтобы сезон гриппа в США продолжался до июня», — сказал CNBC доктор Скотт Робертс, заместитель директора по профилактике инфекций в больнице Нью-Хейвена.

В январе 2022 года вспышка аденовируса 41, обычно вызывающего желудочно-кишечные заболевания, стала причиной загадочных и тяжелых поражений печени у маленьких детей.

«Тут явно большая роль ковида. Теперь, когда люди сняли маски, открываются общественные места, мы видим, что вирусы ведут себя очень странно, не так, как прежде», — говорит доктор Робертс.

Одно из объяснений заключается в том, что социальные ограничения и ношение масок не позволяли другим инфекционным заболеваниям распространяться так, как это было раньше.

Если же вирусам все-таки удавалось проскользнуть, их часто не замечали, поскольку внимание врачей было сосредоточено в основном на пандемии.

Именно так и произошло со вспышкой туберкулеза в Вашингтоне, где, по словам местных органов здравоохранения, сходство двух заболеваний помешало медикам диагностировать случаи туберкулезного поражения легких.

В то же время за два года, пока люди подвергались меньшему воздействию микроорганизмов из-за ограничений, у них снизился иммунитет к болезням и общество в целом стало более уязвимым. Это особенно актуально для детского возраста и может объяснить рост числа случаев острого гепатита среди детей.