Рязань, 10 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки завершили лечение 87 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

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Всего в Рязанской области подтверждено 121 699 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 117 484 жителя. В летальной статистике — 3 393 записи.

За сутки в ковид-госпитали поступили девять новых пациентов.