Дамаск, 10 июня 2022, 13:55 — REGNUM Международный аэропорт Дамаска временно прекратил обслуживание входящих и исходящих рейсов из-за повреждения транспортной инфраструктуры. Об этом 10 июня сообщает SANA со ссылкой на заявление министерства транспорта Сирии.
Отмечается, что работа аэропорта будет возобновлена, как только будет отремонтировано оборудование и обеспечена безопасность пассажиров.
По данным журналистов, инфраструктура аэропорта была повреждена в ходе авиаудара ВВС Израиля по Дамаску в ночь с 9 на 10 июня.
Ранее власти Сирии сообщили о том, что целью израильской бомбардировки стали военные и гражданские объекты, расположенные на территории аэропорта.