Дамаск, , 13:55 — REGNUM Международный аэропорт Дамаска временно прекратил обслуживание входящих и исходящих рейсов из-за повреждения транспортной инфраструктуры. Об этом 10 июня сообщает SANA со ссылкой на заявление министерства транспорта Сирии.

Международный аэропорт Дамаска Bangin

Отмечается, что работа аэропорта будет возобновлена, как только будет отремонтировано оборудование и обеспечена безопасность пассажиров.

По данным журналистов, инфраструктура аэропорта была повреждена в ходе авиаудара ВВС Израиля по Дамаску в ночь с 9 на 10 июня.

Ранее власти Сирии сообщили о том, что целью израильской бомбардировки стали военные и гражданские объекты, расположенные на территории аэропорта.