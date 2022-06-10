Джакарта, , 13:39 — REGNUM Пресс-секретарь министерства здравоохранения Индонезии Мохаммад Сяхрил заявил, что на Бали выявили случаи заражения штаммами «Омикрона» BA.4 и BA.5. среди граждан Индонезии и иностранцев, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, четыре случая COVID-19 касались одно гражданина Индонезии и трех иностранных граждан.

Болезнь индонезийских граждан, подвергшихся воздействию BA.4, протекает бессимптомно. Между тем у двоих иностранцев также не было симптомов, а у одного иностранца наблюдались легкие симптомы.

Все пациенты были вакцинированы против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 627 носителей коронавируса.

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