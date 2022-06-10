Сыктывкар, 10 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Коми 81% населения поддерживает президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на замдиректора Центра обеспечения деятельности республики Коми Викторию Сидорову сообщает Комиинформ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Эти данные совпадают со всероссийскими. Сегодня Общественная приемная главы проводит постоянный мониторинг и социологические исследования по важным вопросам. По результатам опросов наша статистика всего на 1,5% расходится с официальными итогами выборов, это очень хороший показатель», — цитирует издание Сидорову.

Как сообщало ИА REGNUM, 81% жителей РФ поддерживают объединение вокруг президента России на фоне санкций.