Иланский район, Красноярский край, , 13:39 — REGNUM В Иланском районе Красноярского края 13-летние школьники поиздевались над одноклассницей. Они потребовали от девочки извинений в унижающей форме за то, что та разместила в своём аккаунте личную фотографию. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в прокуратуре региона.

Подросток (сс) Wokandapix

Опасаясь высказанных в свой адрес угроз, девочка выполнила требования обидчиков. Подростки сняли «извинения» на камеру мобильного телефона, а затем выложили запись в соцсети.

По информации прокуратуры, действия школьников подпадают под признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Так как дети не достигли возраста для привлечения к ответственности, прокуратура направила в суд исковое заявление к их родителям о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу девочки с родителей подростков взыскали компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей.

Читайте также: Билли Айлиш рассказала о насмешках над ней из-за синдрома Туретта