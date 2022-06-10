Уфа, , 13:46 — REGNUM Уроженца Башкирии, временно проживающего в Москве, осудили за участие в деятельности террористической организации. Об этом 10 июня сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

За решеткой Zakonrf.info

В суде было установлено, что 47-летний уроженец Башкирии участвовал в запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, пропагандировал террористическую идеологию, а также вовлекал в противоправную деятельность жителей Москвы и Башкирии.

Сообщается, что в ходе обыска у фигуранта уголовного дела были изъяты печатные издания, пропагандирующие идеологию террористической организации.

«30 мая 2022 года судебная коллегия по уголовным делам апелляционного военного суда приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга о признании подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» с назначением наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима оставлен без изменений», — говорится в сообщении.