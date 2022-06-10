Москва, 10 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Известный телеведущий Вячеслав Макаров раскрыл причину своего ухода из юмористического шоу «Однажды в России». Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 10 июня.

Кадр из интервью «Вокруг ТВ» Вячеслав Макаров

«Я осознавал, что если я зайду сейчас в эту историю, то я из неё потом не вылезу, а заниматься пародией мне было не совсем интересно. Поэтому мы пообщались с ребятами и разошлись с ними на доброй ноте, потому что я дал этому проекту всё, что мог. И взял столько же, поскольку я понимал, что дальше для меня развитие отсутствовало, поэтому я ушёл», — рассказал Макаров. Телеведущий также признался, что ему сложно участвовать в юмористических шоу, поскольку он старается работать лишь в музыкальных проектах.

Напомним, в настоящий момент Вячеслав Макаров является ведущим телепередачи «Маска». Эту должность артист занимает с марта 2020 года.