Москва, , 13:36 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 9,5% годовых, сообщает 10 июня пресс-служба регулятора.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня», — сообщила пресс-служба.

Такому результату способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, отмечают в Банке России.