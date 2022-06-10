Новосибирск, , 13:36 — REGNUM В Новосибирской области произошёл критический прирост количества ДТП с дикими животными. Об этом в ходе брифинга сегодня, 10 июня, заявил и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

Дикие животные Https://cont.ws

Так, если за весь 2016 год таких случаев было зарегистрировано шесть, то за пять месяцев 2022 года — уже более 30.

«Кроме того, что страдает транспортное средство и на граждан накладывается возмещение ущерба животному миру, аварии с дикими животными приводят и к трагическим последствиям, — отметил Шрейдер. — Воскресная авария в Тогучинском районе к сожалению, закончилась тем, что молодой человек сейчас находится в реанимации, мы следим за его здоровьем и ещё не знаем, чем это все закончится».

По состоянию на 10 июня 2022 года на новосибирских трассах из-за столкновения с транспортными средствами погибло 23 лося и 11 косуль.

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