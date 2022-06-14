Кострома, 14 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Фракция ЕР в Костромской областной думе предлагает выплачивать региональный материнский капитал при рождении четвёртого и последующих детей в семье. Проект закона об этом внесён в думу области.

Наталья Диева ИА REGNUM Семьи с детьми на прогулке в Костроме

В настоящее время социальная выплата предоставляется однократно — при рождении или усыновлении третьего или других детей. Её размер составляет 200 тысяч рублей. Средства могут быть потрачены исключительно на улучшение жилищных условий.

Программа поддержки действует с 2009 года, за это время деньги получили более 2 тысяч семей. Общая сумма средств, выделенных на эти цели из областного бюджета, превысила 531 млн рублей.